Sem treinar por causa de lesão, Lugano viaja e reforça São Paulo em BH

O zagueiro Lugano pediu, e a diretoria tricolor decidiu autorizá-lo a viajar a Belo Horizonte para encontrar o restante do elenco do São Paulo, que está concentrado para enfrentar o Atlético-MG, na noite desta quarta-feira, no estádio Independência. O uruguaio não foi relacionado para o jogo e não treina desde a última sexta por causa de um edema na panturrilha direita.

O ídolo desempenha papel central nos bastidores da luta do São Paulo contra o rebaixamento no Campeonato Brasileiro. Experiente, o ídolo é uma das principais vozes de liderança dentro do elenco e vem usando sua influência para tentar melhorar o clima do time, que ainda não conseguiu se afastar das últimas posições do torneio.

Na manhã desta quarta, o uruguaio fez tratamento fisioterápico no Reffis do São Paulo, realizou exame de ultrassonografia de controle que apontou uma melhora da lesão na panturrilha direita e, mais tarde, embarcou para a capital mineira. Ele viaja junto com Rodrigo Caio, que estava com a seleção brasileira nas Eliminatórias da Copa do Mundo.

Rodrigo Caio será titular diante dos mineiros. “Estou muito bem e motivado. Será um jogo importante, contra uma grande equipe e vamos em busca de uma boa atuação para manter o nosso crescimento na competição", disse o zagueiro. "Temos a oportunidade de crescer nesta reta final de Campeonato Brasileiro, e esta é a nossa meta.”

O restante do elenco do São Paulo viajou na terça para Belo Horizonte. O time virá a campo com três novidades em relação à escalação que começou o jogo contra o Sport, no Morumbi. Júnior Tavares retorna à lateral-esquerda depois de cumprir suspensão, Bruno Alves substitui Arboleda e Gomez entra no lugar de Cueva. O peruano e o equatoriano defenderam suas seleções nas Eliminatórias.