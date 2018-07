Diego Lugano volta ao São Paulo no jogo contra a Ponte Preta

O São Paulo vai ter seis mudanças para enfrentar a Ponte Preta, neste sábado, em Campinas, pelo Campeonato Paulista. A principal alteração é no setor defensivo, onde o uruguaio Lugano retorna à equipe para atuar pela segunda vez desde a volta ao clube. Outra novidade é a manutenção de Wesley como meia aberto pela direita na vaga de Centurion, que mesmo recuperado de lesão na virilha, será apenas reserva.

O técnico Edgardo Bauza definiu a equipe em atividade sem a presença dos jornalistas nesta sexta-feira. O argentino vai dar descanso pela primeira vez para o zagueiro Rodrigo Caio, que atuou os 90 minutos das nove partidas do São Paulo na temporada. O companheiro de Lugano na zaga será Maicon, que teve boa atuação em sua estreia na última quarta-feira, na vitória por 2 a 0 sobre o Novorizontino.

A escalação em Campinas terá o retorno de titulares que ganharam descanso na última rodada. São os casos dos laterais Bruno e Mena, do volante Hudson e do meia Paulo Henrique Ganso. No ataque, Alan Kardec tenta se recuperar de um corte no pé esquerdo e vai dar lugar para a entrada do argentino Calleri na posição. Michel Bastos está mantido no time titular.

O São Paulo deve entrar em campo com: Denis; Bruno, Lugano, Maicon e Mena; Hudson, Thiago Mendes, Wesley, Ganso e Michel Bastos; Calleri. O time é lider do grupo C com dez pontos, embora tenha um jogo a menos do que os adversários.

A partida atrasada será realizada na terça-feira, contra o Mogi Mirim, no Pacaembu. O jogo em Campinas, neste sábado, no Moisés Lucarelli, começará às 19h30.