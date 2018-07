Luidy brilha, Figueirense busca empate e deixa Criciúma na zona da degola

Em um clássico bastante disputado e cheio de gols nesta terça-feira, Figueirense e Criciúma empataram por 2 a 2 no estádio Orlando Scarpelli, em Florianópolis, pela sétima rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. Os visitantes abriram dois gols de vantagem, mas Luidy, que ainda pertence ao Corinthians, saiu do banco de reservas para igualar o placar.

Os gols do Criciúma foram marcados por Douglas Moreira. O resultado é pior para o Criciúma, que chega aos cinco pontos e segue na zona do rebaixamento. Já o Figueirense chega ao quinto jogo sem vitória e vai aos oito pontos.

Precisando da vitória para se recuperar dos quatro tropeços seguidos, o Figueirense controlou os minutos iniciais e teve duas boas chances para abrir o placar. Primeiro, Henan recebeu livre e passou pelo goleiro, mas o bandeirinha assinalou impedimento na jogada. Depois, foi a vez de Marco Antônio desperdiçar uma boa chance. Só que na primeira chegada, o Criciúma abriu o placar.

Em um contra-ataque mortal, Fabinho Alves chegou a linha de fundo e cruzou para trás. Douglas Moreira apareceu livre e, de cabeça, fez o primeiro dos visitantes. O Figueirense teve duas chances de marcar ainda no primeiro tempo, mas Henan e Iago não acertaram o alvo.

Na volta do intervalo, o Figueirense manteve a pressão sobre o Criciúma, mas sem levar perigo real ao goleiro Luiz. Apesar de ter mais posse de bola, os donos da casa não conseguiam passar pela defesa adversária. Até que, em um novo contra-ataque, os visitantes ampliaram.

Aos 19 minutos, Silvinho fez boa jogada pela esquerda, passou pela marcação e rolou para o meio da área. Novamente sozinho, Douglas Moreira entrou e finalizou de esquerda, no alto, sem chances de defesa para Thiago Rodrigues. O Figueirense sentiu o gol e demorou a voltar ao jogo.

Mas quando a partida já se encaminhava para o final, o time buscou a reação que parecia improvável. Aos 36 minutos, Luidy recebeu na entrada da área e arriscou. A bola desviou na marcação e encobriu o goleiro Luiz, que nada pôde fazer. Três minutos depois, o atacante fez a mesma jogada, e novamente com perfeição. Luiz pulou na bola, mas apenas por obrigação. Era o empate do Figueirense.

O Criciúma volta a campo na próxima sexta-feira, no estádio Heriberto Hülse, quando recebe o Guarani, às 19h15, pela oitava rodada da Série B. No mesmo dia, mas às 20h30, o Figueirense entra em campo para enfrentar o Paraná na Vila Capanema.