Luis Alvaro, do Santos, diz que Neymar voltou da seleção 'acabado' e 'abaixo do peso'

SÃO PAULO - A série de amistosos que a seleção brasileira fez nos Estados Unidos prejudicou o desempenho de Neymar na primeira semifinal da Libertadores contra o Corinthians e, consequentemente, contribuiu para a derrota do Santos por 1 a 0 na Vila Belmiro. A avaliação é do presidente do Santos, Luis Alvaro de Oliveira, que agora pretende fazer uma queixa formal à CBF e ao diretor de seleções, o corintiano Andrés Sanchez, para protestar quanto à convocação do principal jogador santista. "Até o fim do dia vou decidir sobre isso, ainda estou de cabeça quente", afirmou o presidente.

Segundo Luis Alvaro, Neymar voltou dos Estados Unidos desgastado com a sequência de jogos da seleção. "O Neymar voltou para o Santos acabado, abaixo do peso, e abalado psicologicamente por causa da derrota para a Argentina. Estão matando nossa galinha dos ovos de ouro."

Ao estadão.com.br, na tarde desta quinta, por telefone, o presidente santista revelou conversa com Andrés Sanchez em que pediu que a CBF olhasse com carinho para seu clube e não convocasse Neymar para esses amistosos por causa dos jogos da finais do Paulistão e também da Libertadores. "O Andrés me disse que o Mano Menezes precisava fazer experiências na seleção. Experiência para quê? O Neymar não precisa ser testado, é como se a Argentina precisasse testar o Messi."

Além de Neymar, Mano Menezes tem convocado com frequência outros dois jogadores do Santos: o goleiro Rafael e o meia Paulo Henrique Ganso, que depois foi cortado por causa de uma cirurgia no joelho. Luis Alvaro insinua ainda um suposto favorecimento ao Corinthians para que o time do coração de Andrés e também de Mano Menezes chegue à final da Libertadores. "Por que não chamaram o Ralf, o Paulinho, o Castán? É estranho, não é?. E se a seleção era Olímpica, por que então convocaram o Hulk?"

Luis Alvaro ainda mandou um recado ao técnico da seleção brasileira, que havia dito que Ganso passou por cirurgia num momento errado de sua carreira. "Quem é ele para falar isso? Cada um que cuide da sua seara. Eu posso achar que para ser técnico da seleção precisa ter experiência internacional também." Mano disse que Ganso preferiu fazer a cirurgia num momento em que a seleção precisa dele.