'Luis Alvaro não fala em voltar', diz presidente em exercício do Santos

SANTOS - O presidente em exercício do Santos, Odílio Rodrigues, afirmou que o titular licenciado do cargo por problemas de saúde, Luis Alvaro de Oliveira Ribeiro, não faz previsões sobre quando deve retomar as atividades no clube. Em agosto o dirigente pediu o afastamento do pelo período de um ano.

"Eu mantenho contato telefônico com ele, que é pessoa com quem aprendi quando convivi. Ele está melhorando bastante, continua em tratamento, nunca falou para mim sobre voltar", disse Odílo, em entrevista à Rádio Globo. "A licença vai até o meio do ano que vem. Por direito, o cargo pertence a ele, essa é uma decisão pessoal dele, não compete a mim julgar", completou.

Em 2013 o presidente pediu afastamento para cuidar da saúde depois de sofrer um infarto e complicações pulmonares. Luis Alvaro completa 71 anos nesta segunda-feira e assumiu o Santos em 2010. Dentro de campo, levou a equipe a ganhar seis títulos e na política do clube, mudou o estatuto ao criar o Comitê de Gestão e limitar as reeleições.