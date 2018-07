Luis Álvaro: Renovação com Muricy 'está encaminhada'

O presidente do Santos, Luis Álvaro Oliveira Ribeiro, se disse tranquilo quanto às renovações dos contratos do técnico Muricy Ramalho e do meia Paulo Henrique Ganso. A urgência maior é com relação ao treinador, cujo compromisso atual se encerra ao fim do ano. Muricy é cobiçado pelo São Paulo, atualmente sem técnico, entre outros clubes.

"Está tudo encaminhado. Já apresentamos uma proposta para ele, semelhante ao contrato atual", disse Luis Álvaro. "Ele está feliz no Santos e estamos felizes com ele. Por mim, o Muricy se aposenta no Santos", reforçou, sem especificar detalhes da oferta.

Quanto a Ganso, o presidente santista não mostrou pressa em solucionar o impasse com o jogador, que não aceitou as bases oferecidas pelo clube para a reconstrução do seu atual acordo, com vencimento em 2015.

"O contrato dele é longo. Estamos conversando. Vamos ver", disse Luis Álvaro, garantindo não ter recebido propostas de outros clubes para a negociação do camisa 10.