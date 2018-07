Luis Alvaro repete Neymar e torcerá por Corinthians na final da Libertadores

SÃO PAULO - A eliminação diante do Corinthians, nas semifinais da Libertadores, não está impedindo que os santistas manifestem torcida pelo rival na decisão da competição. Depois do atacante Neymar prometer apoio a Ralf, Paulinho, Danilo e companhia, desta vez foi o presidente do clube, Luis Álvaro Oliveira Ribeiro, que manifestou seu desejo de que o time do Parque São Jorge seja campeão.

"Tenho dois netos corintianos e vou torcer pelo Corinthians", comentou. "Vou torcer para o Corinthians porque é importante para o futebol brasileiro. O Santos foi eliminado pelo Corinthians, que foi à final. Somos brasileiros e alvinegros", afirmou, em entrevista à TV Bandeirantes.

Nesta quinta-feira, 21, será decidido o adversário do time paulista, no confronto entre Boca Juniors e Universidad de Chile, e Luis Álvaro não escondeu qual seria sua torcida se fosse dirigente corintiano. "Se eu fosse do Corinthians preferiria enfrentar o Boca Juniors na final, porque o Boca faz história e daria ainda mais peso à conquista do Corinthians".

Este apoio surpreende até certo ponto, já que o presidente santista se envolveu em polêmica com o Corinthians antes do empate decisivo, por 1 a 1, da última quarta-feira. Ele chegou a declarar que o adversário teria um "complô" com a CBF e por isso não tinha seus jogadores convocados para a seleção brasileira.

De acordo com Luis Álvaro, a sequência de partidas pela seleção desgastou Neymar e atrapalhou a equipe na reta final da Libertadores. Até pensando em mais opções para o elenco, o presidente admitiu que alguns jogadores devem ser contratados para o restante da temporada.

"Acho que o Santos tem um elenco muito bom e mostrou isso com a conquista do Campeonato Paulista e as semifinais da Libertadores. Algumas peças vão ser repostas. Algumas saem e outras chegam. Alguns contratos acabam agora e não serão renovados", comentou.