Luís Álvaro vai lançar candidatura à reeleição

O Santos vai anunciar na quarta à noite os candidatos da situação a presidente e vice do comitê de gestão, nas eleições de 3 de dezembro, para dirigir o clube no triênio 2012/14. Luis Alvaro de Oliveira Ribeiro concorrerá à reeleição. Embora não confirme ser candidato, o presidente já fala como reeleito e promete importantes contratações para dezembro e janeiro visando à conquista do quarto título da Copa Libertadores - o segundo consecutivo - e o tri estadual 2012 como parte das comemorações do centenário de fundação do clube.

Será a primeira vez na história santista que os sócios vão poder votar em dois locais: na Vila Belmiro e na sede da Federação Paulista de Futebol, das 10 às 18h.

A entrega da medalha "Mérito Peixeiro", maior honraria do clube, aos campeões da Copa Libertadores, na noite de segunda-feira, no Salão do Conselho Deliberativo, cinco meses após a conquista, foi vista por oposicionistas com ensaio do lançamento da candidatura de Luis Alvaro. Mesmo sem anunciar oficialmente o seu candidato a presidente, a situação já tem o slogan de campanha: "Crescendo 100 parar", em alusão ao centenário santista.

O ex-presidente Marcelo Teixeira, principal nome da oposição, ainda não decidiu se vai lançar candidato para concorrer com o representante da atual administração. Inicialmente falava-se que o seu escolhido seria o advogado criminalista Vicente Cascione, mas até agora não houve a confirmação. A Associação Santos Sempre Santos vai concorrer com Reinaldo Guerreiro, que foi subdiretor de futebol na última gestão de Teixeira.