Luis Enrique admite semifinal 'especial' contra o Bayern

Pouco depois de saber que o Barcelona terá pela frente o Bayern de Munique de Pep Guardiola nas semifinais da Liga dos Campeões, o que foi definido em sorteio realizado nesta sexta-feira, em Nyon, na Suíça, o técnico Luis Enrique procurou desviar o foco do grande confronto ao lembrar que hoje está preocupado com a reta final do Campeonato Espanhol. O treinador, porém, admitiu que será "especial" encarar seu compatriota em um duelo de comandantes espanhóis e contra um rival cuja história está extremamente ligada ao Barça.

O treinador falou sobre o sorteio desta sexta a um dia de encarar o clássico diante do Espanyol, fora de casa, pela 33ª rodada do Campeonato Espanhol. "Só existe a partida do Espanhol. É um dérbi, que significa muito para jogadores e torcedores. É um jogo-chave para nós. Me interessam os cinco jogos da Liga antes da (primeira) partida das semifinais", ressaltou Luis Enrique, em entrevista coletiva.

O jogo de ida diante do Bayern será realizado apenas em 6 de maio, mas foi impossível fugir deste assunto nesta sexta. "É um jogo especial porque está Pep Guardiola pela frente, em seu primeiro jogo (contra o time catalão) depois de deixar o Barça. Para mim também será especial e para meus jogadores também. É um evento especial para todos os catalães", completou.

Luis Enrique ainda evitou apontar um favorito para este confronto e reverenciou Guardiola como "melhor técnico do mundo porque conquistou títulos com futebol ofensivo e porque é capaz de adaptar-se a outro país". Ele ainda brincou com a situação ao dizer que considera seu ex-companheiro de seleção espanhola e de Barça o melhor porque "é meu amigo e meus amigos sempre são os melhores".

Inevitavelmente com a cabeça no Bayern de Munique, o Barcelona hoje lidera o Campeonato Espanhol, dois pontos à frente do arquirrival Real Madrid, que domingo encara o Celta, fora de casa. E, assim como o Barça, o time merengue também está nas semifinais da Liga dos Campeões e soube nesta sexta que terá pela frente a Juventus nos confrontos que valerão uma vaga na decisão.