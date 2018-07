Luis Enrique afirma que Messi não pensa em deixar o Barcelona

Na última terça-feira, Lionel Messi deu uma entrevista em que insinuou uma possível saída do Barcelona no futuro, o que alimentou rumores na imprensa europeia. No dia seguinte, porém, o pai do jogador veio a público para garantir que o filho continuará no clube espanhol. E nesta sexta foi a vez do técnico Luis Enrique falar sobre o caso, ressaltando que o craque argentino está feliz no Barça.

Em sua entrevista, Messi reafirmou a intenção de encerrar sua carreira no Barcelona daqui a alguns anos. Mas destacou que "às vezes nem tudo acontece como você quer". O astro de 27 anos tem contrato com o clube até 2018 e, segundo afirmou seu pai na quarta-feira, "o plano é permanecer" no Camp Nou.

Luis Enrique foi perguntado nesta sexta-feira, durante entrevista coletiva, sobre o futuro de Messi. E mostrou estar muito tranquilo com a permanência do craque. "Só ouço Leo dizer que ele é feliz no Barcelona. Fico com essa mensagem, são essas declarações que me interessam", revelou o técnico do clube.