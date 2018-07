Luis Enrique aposta em mudanças no Barça para ganhar Supercopa

Luis Enrique não jogou a toalha depois da expressiva goleada do Athletic Bilbao sobre o Barcelona, na sexta-feira. O treinador assumiu a responsabilidade pela derrota por 4 a 0, em razão das mudanças que realizou no jogo de ida da Supercopa da Espanha, e mostrou confiança em novas alterações para buscar a virada na partida da volta, na segunda-feira.

"Eu fiz algumas alterações no meu time. E aceito totalmente a responsabilidade pela derrota, sem qualquer hesitação. Claro que estou preocupado com os gols que sofremos. Mas vamos tentar corrigir isso. Se tem alguém que pode buscar a virada, esse é o Barcelona", disse o treinador, referindo-se ao poder ofensivo do time catalão.

Para o jogo de ida, em Bilbao, Luis Enrique resolveu fazer testes na equipe, que vinha do título na Supercopa da Europa três dias antes. As principais mudanças aconteceram justamente na defesa, com as entradas de Bartra, Vermaelen e Adriano. Pedro e Sergi Roberto também ganharam chances.

Além das falhas dos reservas, o Barcelona sofreu com erros dos titulares. Mascherano não conteve Aritz Aduriz em um dos gols do Athletic e Daniel Alves cometeu pênalti no segundo tempo. O lateral brasileiro é um dos cotados para deixar o time no jogo da volta, no Camp Nou.

"Houve muitas mudanças porque o início de temporada não é o momento para sobrecarregar os jogadores. Meu papel como treinador é tomar decisões e assume a responsabilidade", desconversou Luis Enrique, sem indicar quais mudanças fará para a próxima partida.