Luis Enrique aposta que Guardiola 'saberá dificultar' para o Barça em reencontro

Depois de golear por 4 a 0 no Camp Nou, o Barcelona reencontrará o Manchester City pela fase de grupos da Liga dos Campeões nesta terça-feira, na Inglaterra. Será também mais um enfrentamento de Luis Enrique com Pep Guardiola e o treinador do time catalão apostou, nesta segunda, que o rival saberá acertar a equipe inglesa para tornar o confronto mais difícil do que há duas semanas.

"Estou seguro de que o Pep saberá fazer o certo para tornar as coisas mais difíceis para nós. Em três meses, já conseguiu fazer de sua equipe uma equipe identificável, que seguirá crescendo. A cada mês que passa, evoluirá, e o futuro imediato do City é promissor", avaliou Luis Enrique.

O próprio Luis Enrique minimizou a elasticidade do placar da primeira partida e lembrou que o Barcelona só conseguiu desgarrar após a expulsão do goleiro Claudio Bravo, no início do segundo tempo, quando o placar ainda estava em 1 a 0. "Será um encontro de filosofias idênticas, parecido com o que se viu no Camp Nou."

Luis Enrique também ignorou a má fase recente do City, que só terminou com a goleada por 4 a 0 sobre o West Bromwich no último sábado. Antes disso, já eram seis partidas sem vitória para a equipe inglesa, marca nunca antes alcançada por Guardiola em sua carreira como treinador.

"Teremos que fazer um grande esforço, mostrando efetividade com e sem a bola. A chave será não deixar que eles pensem, que não tenham tempo para ter a bola, que nossa pressão seja alta para conseguir que o City ataque o mínimo possível", avaliou o técnico do Barcelona.