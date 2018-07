Luis Enrique assume culpa por derrota por 3 a 1 para o Real Madrid

O técnico Luis Enrique assumiu, nesta terça-feira, toda a responsabilidade pela derrota do Barcelona, por 3 a 1, no clássico contra o Real Madrid, disputado sábado, no Santiago Bernabéu, na capital espanhol. "Assumo toda a responsabilidade. Meus jogadores estiveram espetaculares com relação à atitude. Se há um responsável, sou eu. Estamos na nona rodada e somos líderes. Nem tudo foi desastroso", comentou o treinador.

Luis Enrique concedeu entrevista coletiva nesta terça-feira e criticou o francês Mathieu. O zagueiro reclamou, à imprensa, por estar jogando improvisado na lateral. "Prefiro que o jogador sempre me diga o que pensa. Entenderia se estivesse surpreso por estar jogando de centroavante ou de ponta. Mathieu pode jogar de lateral ou zagueiro. Mais claro que isso, só água."

Nesta quarta-feira a chance de recuperação é em um outro clássico, diante do Espanyol. O jogo será válido pela primeira edição da Supercopa da Catalunha, competição idealizada há alguns anos, mas que só agora saiu do papel. O jogo será em Girona, no acanhado Estádio Municipal de Montilivi, cuja capacidade não chega a 10 mil espectadores.

Desde 1984 é disputada a Copa da Catalunha, que nos últimos dois anos teve final entre Barcelona e Espanyol - equipes que entram direto na semifinal. Em 2013, o Barça jogou a decisão com equipe completa, enquanto no ano passado utilizou o elenco do Barcelona B, causando revolta do rival, que se sentiu desrespeitado.