Luis Enrique celebra vitória do Barcelona em 'partida completa'

Perante mais de 98 mil torcedores, Barcelona e Real Madrid fizeram, domingo, no Camp Nou, um dos jogos mais aguardados da temporada. Com atuação decisiva de Luis Suárez, o time da casa venceu por 2 a 1, abrindo quatro pontos na liderança do Campeonato Espanhol. Para o técnico Luis Enrique, o resultado não pode dar tranquilidade exagerada ao Barça.

"Estamos onde queríamos estar, nas agora não podemos relaxar, porque qualquer em qualquer partida podemos perder pontos", comentou o treinador, que exaltou a torcida e qualidade técnica do clássico: "Foi uma vitória bonita, porque fizemos vibrar a torcida. Viu-se uma partida completa, quiçá com as duas equipes com maior pegada do mundo".

O treinador exaltou as atuações de dois dos reforços do Barcelona para a temporada, o uruguaio Luis Suárez e o chileno Cláudio Bravo, decisivos no resultado. "Suárez esteve muito bem, em um nível alto. Estamos muito felizes que ele seja um jogador determinante. Ele se completa muito bem com seus companheiros. Já o Bravo é um goleiro de altíssimo nível, que está ali para quando precisarmos."

O uruguaio foi decisivo por marcar o gol da vitória, no segundo tempo, depois de lindo lançamento do Daniel Alves. "Foi o gol mais importante desde que estou no Barcelona. Tem um significado extra porque estávamos recebendo o nosso rival mais complicado", comentou Suárez, que havia estreado pelo Barcelona exatamente contra o Real, no primeiro turno.