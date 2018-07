Luis Enrique celebra, mas mantém Messi e Neymar como dúvidas

O Barcelona precisou contar com o talento de Luis Suárez para vencer o Guangzhou Evergrande por 3 a 0, nesta quinta-feira, e avançar à decisão do Mundial de Clubes. Do estrelado trio ofensivo da equipe, apenas o uruguaio atuou, já que Neymar e Lionel Messi ficaram de fora por problemas físicos. Após a partida, o técnico Luis Enrique garantiu que os dois seguem como dúvidas para a decisão diante do River Plate, domingo.

"Não sabemos se poderemos contar com eles para a final. Nem eu, nem eles, nem ninguém sabe", declarou o treinador. Neymar já era dúvida para a partida e ficou de fora graças a uma lesão fibrilar na coxa esquerda. Já Messi sentiu cólicas renais momentos antes da partida e sequer foi ao estádio.

Mesmo sem dois de seus maiores astros, Luis Enrique ficou satisfeito com o que viu em campo. O treinador aprovou a postura de seus comandados e exaltou, principalmente, o fato de que o Guangzhou pouco assustou. Somente em uma cabeçada de Elkeson no primeiro tempo, que Cláudio Bravo voou para espalmar, os chineses chegaram com perigo.

"Passamos uma imagem muito séria e contundente desde o princípio. Praticamente sem erros e sem deixar que levassem perigo. Este tipo de partida contra jogadores que não se conhece bem, gera muitas dúvidas. Creio que fizemos uma partida completíssima", avaliou.

Nem a dificuldade do Barcelona de criar no primeiro tempo incomodou o treinador, que preferiu exaltar a atuação do Guangzhou. "Vimos três partidas deles, coisas boas. Um jogo associativo com Paulinho, Ricardo Goulart, com o Elkeson na frente. Acho que nossos jogadores se surpreenderam com o nível do Guangzhou, mas nos preparamos para a partida."