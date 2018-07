Luis Enrique celebra volta de Vermaelen, mas não o garante contra o Getafe Mais de oito meses depois de ter sido contratado, Vermaelen finalmente está próximo de fazer sua estreia oficial com a camisa do Barcelona. No último domingo, o jogador recebeu alta médica após se recuperar de uma grave lesão na perna direita e ficou à disposição do técnico Luis Enrique pela primeira vez desde que foi anunciado pelo clube em agosto do ano passado.