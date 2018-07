Luis Enrique chega e promete 'construir novo Barça'

BARCELONA - Grande ídolo do Barcelona como jogador, Luis Enrique terá agora a oportunidade de fazer seu nome no clube como treinador. Nesta quarta-feira, ele assinou contrato por duas temporadas e foi oficialmente apresentado pelo time catalão. Feliz pelo retorno, o técnico prometeu "construir um novo Barça", depois de a equipe ter terminado sua primeira temporada sem um título de peso em seis anos.

"É um dia de muita esperança e especial. Começamos a construir um novo Barça", declarou. "Nós acreditamos que esse é o começo de um novo Barcelona, um Barcelona que será empolgante outra vez. Mal posso esperar para ouvir o hino do Barcelona no Camp Nou", completou.

Luis Enrique foi contratado para substituir Gerardo Martino, que saiu após uma experiência abaixo do esperado no comando. A expectativa da diretoria é que o novo técnico repita o que aconteceu com Pep Guardiola, o atual treinador do Bayern de Munique, que também era um ex-jogador do clube com muita identificação com a torcida.

Além disso, os dois iniciaram a carreira de técnico nas categorias de base do Barcelona. E Luis Enrique demonstrou saber bem a filosofia do clube, repassada aos jogadores desde que são garotos. "Jogaremos no ataque. Um futebol atraente, que conquistou milhões de pessoas pelo mundo. Isso significa que também defenderemos. Vou dar minhas opiniões e falarei com os jogadores para que as façam suas."

Na última temporada, sob o comando de Martino, o Barcelona sofreu com muitos altos e baixos ao longo da temporada, com nomes como Messi, Xavi e Iniesta muito abaixo do que podem render. "Não acho que eles precisarão de muita mão pesada, eles precisam ir juntos, ser muito exigentes com o trabalho", comentou Luis Enrique.

Revelado pelas categorias de base do Sporting Gijón, Luis Enrique passou cinco temporadas no Real Madrid antes de ir para o Barcelona, onde viveu sua melhor fase. Como técnico, começou na base catalã antes de ter oportunidades na Roma e no Celta de Vigo, onde estava na última temporada.

Aos 44 anos, o ex-jogador parece muito satisfeito com sua nova profissão. "O mais bonito é desfrutar dos treinamentos e dessa profissão tão bonita tirando proveito a cada dia. O objetivo é global e todos juntos somos muito mais fortes. Vou exigir deles muita fome, vão ter que mostrar a cada dia."