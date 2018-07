Luis Enrique cobra 'ajuda' a árbitros após Barcelona ser prejudicado

O Barcelona saiu irritado do Estádio Benito Villamarín neste domingo. O time conseguiu o empate em 1 a 1 com o Betis, fora da casa, com um gol apenas aos 45 minutos do segundo tempo. Mas já havia marcado antes, um gol contra, que não foi validado pelo árbitro. As imagens da transmissão pela tevê deixaram claro que a bola ultrapassou completamente a linha do gol. E bastante.

Após a partida pelo Campeonato Espanhol, em entrevista coletiva, o técnico Luis Enrique cobrou a utilização de tecnologia de vídeo para ajudar os árbitros, como aconteceu na Copa do Mundo de 2014, no Brasil, e também no Mundial de Clubes do ano passado, no Japão.

"Eu vi a foto (do gol). A tecnologia pode ajudar, eu já disse isso. Está claro que os árbitros precisam de ajuda", disse Luis Enrique, sem querer se envolver em polêmicas e criticar o árbitro do jogo.

Neymar não escondeu a insatisfação e desabafou nas redes sociais. No Instagram Stories, compartilhou a imagem do zagueiro tirando a bola de dentro do gol, acompanhada de risos. Também exibiu uma imagem que mostra ele sendo segurado por um defensor do Betis no mesmo lance - um pênalti que o juiz não marcou.