Luis Enrique começará treinos no Barcelona dia 14 de julho

BARCELONA - Contratado há dez dias para a vaga de Gerardo Martino, o técnico Luis Enrique já sabe o dia em que começará seus trabalhos no Barcelona. Nesta quinta-feira, o clube anunciou a programação para o início da preparação visando a próxima temporada e definiu que a reapresentação dos atletas acontecerá no dia 13 de julho.

Em um primeiro momento, Luis Enrique contará com um elenco bem desfalcado, já que os jogadores que disputarão a Copa do Mundo se reapresentarão posteriormente, de forma gradativa. A reapresentação, aliás, está marcada justamente para o dia seguinte da final do Mundial.

Nada menos do que 13 dos 25 atletas que encerraram a última temporada no elenco do Barcelona estão entre os pré-convocados de seus países para a Copa. Além disso, o clube catalão perdeu o zagueiro Puyol, que se aposentou, e o goleiro Victor Valdés, que decidiu deixar o clube. Por outro lado, já foram contratados o goleiro Ter Stegen e o meia Alen Halilovic.

O Barcelona começará a preparação esperando ter uma temporada bem diferente da última. Em 2013/2014, o clube catalão caiu nas quartas de final da Liga dos Campeões, contra o Atlético de Madrid, ficou na segunda posição do Campeonato Espanhol, atrás do Atlético, e perdeu a final da Copa do Rei para o Real Madrid.