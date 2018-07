Luis Enrique dá receita para o Barcelona: 'Não queremos jogo louco'

O Bayern de Munique precisa vencer o Barcelona por quatro gols de diferença para se classificar no tempo normal, e o técnico do clube catalão, Luis Enrique, tem uma ideia do que o rival fará na partida desta terça-feira, na Alemanha. Para ele, os bávaros tentarão deixar o jogo "louco" na busca por uma vaga na decisão da Liga dos Campeões.

"Nós não queremos ter um jogo louco. E se o jogo ficar louco, nós vamos ter que acalmá-lo com os contra-ataques", declarou nesta segunda-feira. "Nós queremos ter a posse de bola. Será difícil porque o Bayern também vai querer o mesmo", completou.

Apesar de todo o favoritismo estar do lado catalão por conta da larga vantagem, Luis Enrique prevê bastante dificuldade para esta terça. Ele fez questão de lembrar seus comandados da classificação do Bayern nas quartas de final, quando o time alemão perdeu o jogo de ida para o Porto por 3 a 1, fora de casa, e reverteu a situação com uma arrasadora goleada de 6 a 1.

"Nós vamos sofrer em Munique. O Bayern é um rival único, e eles sabem o que é lutar por uma reviravolta nesta temporada. Nós nunca vamos dizer que está ganho, nem ao menos que está bom para nós. Nós temos que garantir que defenderemos longe de nossa área", analisou o treinador espanhol.