Luis Enrique deixa Celta e não nega rumor sobre Barça

Atual campeão espanhol, o Barcelona é o segundo colocado do torneio nacional, mas pode manter o título neste sábado, desde que derrote o Atlético de Madrid, o líder da competição, neste sábado. Mesmo assim, a permanência do Gerardo Martino no comando do time para a próxima temporada não está assegurada.

A confirmação da saída de Luis Enrique do Celta acontece após ele se reunir com o diretor esportivo do Barcelona, Andoni Zubizarreta, na semana passada. Como jogador, o agora técnico, de 33 anos, disputou 62 partidas pela seleção da Espanha. Além disso, dirigiu anteriormente o Barcelona B na segunda divisão do futebol espanhol.

"Eu não posso confirmar ou negar nada", disse Enrique, nesta sexta-feira. "No que diz respeito ao meu futuro, não há nada para falar. (Mas) Se um cargo interessante surgir no futuro, vou comunicá-los, mas não antes de algumas coisas acontecerem".

Em Barcelona, Martino disse que o seu futuro não será alterado com o resultado da partida contra o Atlético de Madrid. "Com todo o meu coração, eu quero que o Barcelona seja campeão", disse o técnico argentino. "Mas o meu futuro não vai realmente mudar independentemente do resultado do jogo".

Em oitavo lugar no Campeonato Espanhol, o Celta encerra a participação no torneio neste sábado, quando vai encarar o Valencia, fora de casa.