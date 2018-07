Luis Enrique diz apoiar ausência de jogadores do Barcelona em evento da Fifa

O técnico do Barcelona, Luis Enrique, declarou nesta terça-feira que deu todo o seu apoio à decisão de seus jogadores de não participarem da cerimônia de premiação da Fifa aos melhores do mundo do futebol em 2016, realizada na última segunda, na Suíça.

Luis Enrique disse que "respalda 100%" os jogadores após eles decidirem ficar fora da cerimônia em que Cristiano Ronaldo, do Real Madrid, foi eleito o melhor jogador do mundo de 2016.

O treinador do Barcelona disse apoiar "totalmente" os atletas que não compareceram ao evento em Zurique, e que teria concordado com qualquer decisão deles. "Como treinador, só posso apoiar a decisão, especialmente porque há esta situação de um jogo, que tem que ser uma prioridade", disse Luis Enrique.

O clube havia dito que Lionel Messi e seus companheiros de equipe não foram a Suíça para priorizar os preparativos para o jogo em casa da equipe contra o Athletic Bilbao, nesta quarta-feira, pela Copa do Rei. O time catalão perdeu o jogo de ida por 2 a 1.

Messi ficou em segundo lugar na votação de melhor jogador, além de ter sido eleito ao lado de outros jogadores do Barcelona - Piqué, Iniesta e Suárez - para a seleção do ano, que também contou com Daniel Alves, que atuou até o fim da última temporada pelo time catalão.

Nesta terça, o Barcelona divulgou um vídeo em que Iniesta agradece a Fifa pela premiação. "Como capitão do Barcelona, nós gostaríamos de agradecer à Fifa e à FIFPro por nos terem premiado, e pedimos desculpas por não podermos comparecer à cerimônia", afirmou.