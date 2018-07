Luis Enrique diz que meta do Barcelona é marcar cinco gols na Juventus

A derrota para a Juventus por 3 a 0 em Turim obriga o Barcelona a conquistar uma vitória por quatro gols de diferença para avançar às semifinais da Liga dos Campeões da Europa, mas o técnico Luis Enrique quer mais. Reconhecendo o risco de o time ser vazado nesta quarta-feira no Camp Nou por causa da postura ofensiva que precisará adotar, o treinador avisou que a meta será marcar cinco vezes. Além disso, evitou lamentar a distância de apenas uma semana entre os duelos de ida e de volta.

"Minha preferência não teria sido apenas uma semana para planejar, mas umas férias nas Maldivas também! Este é um pouco semelhante ao jogo do PSG, mas em teoria, precisamos marcar menos gols, em vez de quatro, apenas três para igualar as coisas. Mas acho que a Juve terá suas chances, então nosso objetivo é marcar cinco", disse Luis Enrique, nesta terça-feira, em entrevista coletiva.

Nas oitavas de final da Liga dos Campeões, o Barcelona passou por desafio parecido para avançar, afinal, havia perdido o jogo de ida, na França, por 4 a 0, mas conseguiu uma improvável reviravolta ao golear o adversário por 6 a 1. Nesta terça, Luis Enrique apontou o objetivo de marcar um gol logo nos minutos iniciais, depois contando com a força do time no Camp Nou para assegurar a classificação.

"Se marcarmos o primeiro gol cedo, a atmosfera do Camp Nou atrairá o segundo e o terceiro, que virão naturalmente. Agora não temos nada a perder. Só há uma opção: atacar, atacar, atacar. Então, quando relaxarmos um pouco, atacaremos um pouco mais", acrescentou.

Porém, ainda com a goleada sobre o PSG na memória, quando o time marcou os três últimos gols após os 42 minutos do segundo tempo, Luis Enrique pediu para os torcedores não desistirem cedo e prometeu que o Barcelona pode fazer história novamente. "Para os torcedores eu diria 'não saia no minuto 80 porque você vai perder alguma coisa, com certeza'. Esta é outra noite para fazer história", concluiu.

A principal dúvida do Barcelona para o duelo com a Juventus é Mascherano, em recuperação de dores musculares na panturrilha esquerda, problema que o deixou de fora do duelo com a Real Sociedad no último fim de semana. O time deve entrar em campo com a seguinte formação: Ter Stegen; Mascherano, Piqué e Umtiti; Rakitic, Busquets, Iniesta e Sergi Roberto; Messi, Luis Suárez e Neymar.