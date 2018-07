Luis Enrique diz que problemas extra-campo não vão afetar o Barça

As recentes turbulências do Barcelona, que viu o seu presidente, Josep Maria Bartomeu, ser indiciado nesta semana pela acusação de fraude na contratação de Neymar, não vão afetar o desempenho do time em campo. Ao menos foi o que assegurou neste sábado o técnico Luis Enrique.

"A equipe vai se concentrar no futebol", assegurou o treinador do Barcelona, na véspera do duelo com o Athletic Bilbao, fora de casa, pela 22ª rodada do Campeonato Espanhol. "Esta equipe, por várias desgraças, é especialista em se abstrair de eventos que não são esportivos", completou.

Além disso, Luis Enrique garantiu que esta semana foi a melhor de treinos desde que ele assumiu o comando do time. "Foi a melhor semana de treinamentos da temporada, com um ótimo nível, e isso me deixa muito otimista", afirmou.

Luis Enrique revelou que vai assistir o clássico deste sábado entre Atlético de Madrid e Real Madrid e considera o empate o melhor resultado para as pretensões do Barcelona, mas garantiu que não se preocupa com o desempenho dos oponentes. "Não concentro minhas expectativas nos resultados dos rivais, mas no fato de que podemos ganhar nossos compromissos", disse.

Com 50 pontos, o Barcelona está na segunda colocação no Campeonato Espanhol, com quatro a menos do que o líder Real Madrid e três a mais do que o terceiro Atlético de Madrid.