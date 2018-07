Luis Enrique diz que Suárez estará pronto para clássico no dia 25

Ainda suspenso de jogos oficiais por conta da mordida em Chiellini na Copa do Mundo, Luis Suárez estará em campo pelo Barcelona no clássico contra o Real Madrid, no próximo dia 25. "O Luis está em forma. Nunca esteve gordo, apesar das coisas que foram ditas. Está preparado para jogar", afirmou em entrevista coletiva.

Apesar do comentário, o técnico catalão admitiu que Suárez ainda precisa melhorar sua condição. Afinal, o último jogo oficial do atacante foi justamente aquele em que mordeu Chiellini, diante da Itália, na última rodada da primeira fase da Copa do Mundo. De lá para cá, foram apenas dois amistosos pelo Barcelona e dois pela seleção uruguaia.

"Ele ainda precisa melhorar sua condição física, já que tem ficado afastado por um longo período. Mas ele é um jogador especial, que pode prover muitas opções diferentes. Ele tem treinado bem e está pronto", comentou Luis Enrique.

O próprio treinador, no entanto, assume que escalará Suárez longe dos 100% de suas condições. "Quando se fala de 100% com jogadores é difícil dizer se estão lá ou com 90% ou com 80%. Eu tenho um bom sentimento sobre ele e ele tem melhorado muito desde que voltou a treinar e jogou por sua seleção. Está muito diferente agora. Treinar todo dia fez uma grande diferença."

Luis Suárez atuou em dois amistosos do Uruguai nos últimos dias. Jogou bem, marcou dois gols na vitória sobre Omã, na última segunda-feira, mas ainda assim a forma física do jogador levantou críticas. Alguns veículos de imprensa destacaram que ele estaria um pouco acima do peso, o que foi totalmente descartado pelo técnico do Barcelona, Luis Enrique.