Luis Enrique evita confirmar Messi em campo por 90 minutos contra o Celtic

O técnico Luis Enrique exibiu certo tom de mistério ao falar nesta segunda-feira sobre a situação de Lionel Messi para o jogo desta terça-feira, às 15h45 (de Brasília), no Camp Nou, onde o Barcelona recebe o Celtic em sua estreia na Liga dos Campeões da Europa.

O treinador evitou confirmar a presença do astro argentino por 90 minutos em campo no confronto válido pelo Grupo C, dois dias depois de ter poupado o atacante e colocado o mesmo em campo apenas no decorrer do segundo tempo da partida contra o Alavés, que surpreendeu ao vencer por 2 a 1, no último sábado, na casa do poderoso adversário, pelo Campeonato Espanhol.

Messi entrou em campo aos 14 minutos da etapa final, substituindo Denis Suárez, mas não conseguiu salvar a sua equipe da derrota. Luis Suárez, por sua vez, também foi poupado e só entrou em campo a partir dos 25 do segundo tempo. E, nesta terça, os dois poderão voltar a formar o temido trio ofensivo com o brasileiro Neymar.

Luis Enrique sequer confirmou se Messi será titular contra o Celtic, mas agora a tendência é a de que o jogador seja escalado desde o início do jogo, depois de ser atrapalhado por dores no púbis nas últimas semanas que acabaram o deixando de fora também do último duelo da seleção argentina pelas Eliminatórias da Copa de 2018, contra a Venezuela, fora de casa.

"Gostaria que Messi jogasse todos os minutos, e ele também, mas aqui manda o jogador, suas sensações e como se sente", afirmou o comandante, em entrevista coletiva na qual depois enfatizou: "Será seu estado que definirá os minutos que poderá jogar".

A surpreendente derrota para o Alavés, por sua vez, ligou o sinal de alerta no Barça, que agora espera dar uma boa resposta aos seus torcedores nesta primeira rodada da competição continental. Sempre há coisas a melhorar e reforçar, não é diferente quando se perde", avisou Luis Enrique, admitindo que é preciso "corrigir os erros" cometidos no confronto do final de semana.

Ao falar sobre o Celtic, o comandante lembrou que o novo técnico da equipe escocesa, Brendan Rodgers, está conseguindo fazer o time jogar de uma forma mais ofensiva do que de costume. "O Celtic é um clube histórico, que volta a disputar a Liga dos Campeões, e que apesar de várias contratações e de um técnico novo, está jogando muito bem", destacou.