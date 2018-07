Luis Enrique evita críticas ao Barcelona e espera vitória na 4ª

Com apenas um ponto somado nos últimos 12 que disputou no Campeonato Espanhol, o Barcelona sabe que não pode tropeçar nas cinco rodadas finais da competição, sob o risco de perder a liderança e a disputa pelo título. Por isso, o técnico Luis Enrique destacou a necessidade de o time se reabilitar nesta quarta-feira, quando vai enfrentar o Deportivo La Coruña, fora de casa, no Estádio Riazor.

"O primeiro que nos interessa é ganhar do Depor e aumentar a confiança. Ganhar fora é sempre difícil e ainda mais na nossa situação, mas tentaremos causar problemas a uma equipe que defende bem", afirmou, admitindo que a pressão da torcida adversária é uma preocupação. "É um estádio difícil, onde sua torcida lhes dá muito apoio", acrescentou.

Apesar da péssima fase do Barcelona, o que também culminou na eliminação na Liga dos Campeões da Europa, Luis Enrique evitou criticar publicamente o desempenho dos seus jogadores. "Não tenho nada a reprovar na equipe nessas últimas partidas", disse, tentando encarar com naturalidade a oscilação do seu time. "Ganhará o Campeonato Espanhol quem for melhor nas 38 rodadas".

Para o duelo desta quarta-feira, Luis Enrique não poderá contar com Gerard Piqué, suspenso. Como Jérémy Mathieu e Vermaelen estão lesionados, Bartra será o escolhido para formar a dupla de zaga com Javier Mascherano. Sua última partida como titular foi em dezembro. "Tenho confiança máxima nele e merece esta oportunidade", disse Luis Enrique.