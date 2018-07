Luis Enrique exalta Guardiola antes de reencontro: 'É o melhor do mundo'

O reencontro entre Pep Guardiola e o Barcelona, nesta quarta-feira, no Camp Nou, será especial, como demonstraram os membros do time catalão na véspera do confronto válido pela fase de grupos da Liga dos Campeões da Europa. Eles não economizaram nos elogios ao comandante do Manchester City, como fez Luis Enrique, que classificou o treinador como o melhor do mundo, exaltando o estilo de jogo dos times dirigidos pelo seu amigo. Porém, Luis Enrique tentou tirar o foco do confronto entre os treinadores.

"Pep é realmente um bom amigo. Acho que ele é o melhor treinador do mundo. Eu amo a sua mentalidade de ataque. Mas este não é um jogo entre os treinadores. Os jogadores são os únicos que vão decidir a vitória e a derrota. O City está indo muito bem agora e eu realmente percebo o imenso impacto que Pep teve sobre a maneira que eles jogam", afirmou.

Para o duelo com o Manchester City, Luis Enrique confirmou as escalações de Sergi Roberto, que será improvisado na direita, e de Jordi Alba nas laterais, após ambos não enfrentarem o Deportivo La Coruña. Mas a principal novidade e atração será o argentino Lionel Messi, completamente recuperado de lesão, e que começará jogando, após entrar durante o confronto do fim de semana. E Luis Enrique destacou a importância do jogador.

"Sergi Roberto e Jordi Alba treinaram completamente com o grupo duas vezes e agora estão aptos a serem relacionados. É sempre uma boa notícia para nós ter condições de dizer que Leo Messi está de volta", disse. "Quanto mais ele está envolvido, melhor o Barcelona joga", acrescentou Luis Enrique.

Com os retornos dos três jogadores, o Barcelona vai entrar em campo nesta quarta-feira com a seguinte formação: Ter Stegen; Sergi Roberto, Piqué, Mascherano e Alba; Rakitic, Busquets e Iniesta; Messi, Suárez e Neymar.

Após duas rodadas, o Barcelona lidera o Grupo C da Liga dos Campeões com seis pontos e dois de vantagem para o segundo colocado Manchester City. Assim, o confronto desta quarta-feira deve ser determinante para a definição da situação dos times no torneio continental.