Luis Enrique exalta Juventus e prevê dificuldade para o Barcelona em Turim

Na véspera do reencontro entre Barcelona e Juventus, o técnico Luis Enrique evitou nesta segunda-feira comparações com a final da Liga dos Campeões da temporada 2014/2015 vencida pelo time catalão por 3 a 1 sobre o time de Turim. Barça e Juventus vão se enfrentar nesta terça, pelo jogo de ida das quartas de final da competição europeia.

"Não sei se a Juventus de hoje é melhor do que a de 2015, mas sei que o time se reforçou bem e é uma equipe muito forte agora", declarou o treinador do Barcelona. "Os números da Juventus são espetaculares. Mas isso não vai mudar nosso plano de fazer um grande jogo", afirmou.

Uma das referências da equipe, o zagueiro Mascherano garantiu a motivação da equipe, apesar da recente derrota para o Málaga, no fim de semana - o resultado reduziu ainda mais as chances de título do Barcelona no Campeonato Espanhol. "Estamos muito empolgados. Esperamos fazer uma grande partida coletiva", declarou o argentino.

Mascherano disse que o Barcelona deve manter seu estilo e sua postura em campo, mesmo depois do insucesso contra o Málaga. "Temos que ser fiéis ao nosso estilo, mas contra uma Juventus que é muito forte em casa", projetou o argentino, na véspera da partida que será disputada em Turim.