Luis Enrique exalta peso de Barça jogar oitavas em casa

Embora já esteja classificado por antecipação às oitavas de final da Liga dos Campeões, o Barcelona irá para cima do já eliminado APOEL, nesta terça-feira, no Chipre, pela penúltima rodada do Grupo F da competição. O time sabe que precisa vencer para garantir maiores chances de avançar como líder da chave, hoje um posto ocupado pelo Paris Saint-Germain, que nesta terça receberá o Ajax, em Paris.

Caso derrote o APOEL, o Barça no mínimo atuará para ser líder do Grupo F no confronto que fará com o PSG, no próximo dia 10 de dezembro, na Espanha, no fechamento desta primeira fase. E o peso de poder ser líder foi exaltado pelo técnico Luis Enrique nesta segunda-feira, pois a possível conquista da ponta ao término deste estágio do torneio fará a equipe decidir uma vaga nas quartas de final atuando em solo espanhol no duelo de volta das oitavas.

"Prefiro jogar a partida de volta em casa. Não é uma vantagem definitiva, mas indica que você teve uma melhor classificação que os seus demais adversários. Acho que podemos fazer isso e espero que assim seja", disse o comandante, em entrevista coletiva concedida no Chipre.

Já ao projetar o duelo diante do APOEL, Luis Enrique não acredita em uma partida fácil para o Barcelona, embora o rival já esteja eliminado e tenha somado apenas um ponto em quatro partidas neste Grupo F, no qual ocupa a lanterna. Ele destacou o poder defensivo do rival, que cede "muito poucos espaços". "Isso sempre cria problemas", enfatizou. "Uma grande virtude é que toma poucos gols. Sabe o que faz no setor defensivo", elogiou.

O Barça soma nove pontos em quatro partidas até aqui, enquanto o PSG tem dez e lutará para se manter no topo isolado do Grupo F nesta terça. Os dois confrontos estão marcados para começar às 17h45 (horário de Brasília).