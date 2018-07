Luis Enrique exibe empolgação como técnico do Celta

"Me sinto plenamente identificado com a filosofia do clube. Meu objetivo é fazer esse elenco o mais competitivo possível, apoiado no bom futebol. Vou me encaixar perfeitamente na filosofia do Celta, percebendo jogadores que possam se destacar futebolisticamente", comentou.

Mas Luis Enrique parece disposto a incorporar algumas características da forma de pensar do Barcelona em seu novo clube, como a capacidade de revelar jogadores. "Só não poderemos disputar no mercado de contratações, mas criar e formar jogadores é muito empolgante", disse o técnico, que admitiu a dificuldade do Celta em contratar pelo pouco poder aquisitivo.

Luis Enrique foi anunciado pelo Celta na semana passada e assinou contrato por duas temporadas. O treinador, que já passou pelo Barcelona B e pela Roma, assume a equipe após a campanha que quase culminou no rebaixamento à segunda divisão espanhola, com a 17.ª colocação, um ponto acima da zona da degola.