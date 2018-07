Luis Enrique garante que problemas na Justiça não afetam Neymar

O técnico do Barcelona, Luis Enrique, assegurou que os problemas enfrentados por Neymar na Justiça do Brasil e da Espanha não vão afetar o desempenho do jogador dentro do campo. Nesta terça-feira, inclusive, Neymar treinou antes de seguir ao prédio do Superior Tribunal Nacional da Espanha, em Madri, para depor sobre a sua transferência do Santos para o clube catalão em 2013.

"De 0 a 1 milhão, isto o afeta 0,001%. É um tema tão repetitivo, levará ano", declarou Luis Enrique em entrevista coletiva. "Estamos em um cenário que cansa mais, mais repetitivo e não tenho nada para comentar. Não tem nada a ver com futebol, já se resolverá", acrescentou.

Após o treinamento, Neymar seguiu para Madri e chegou ao tribunal acompanhado por seu pai, que também é seu representante e foi convocado pela Justiça para prestar esclarecimentos. Antes, na última segunda-feira, o atual presidente do Barcelona, Josep Bartomeu, e seu antecessor, Sandro Rosell, também compareceram ao tribunal e negaram qualquer irregularidade na contratação do atacante brasileiro.

A Justiça investiga a acusação da DIS, um fundo de investimentos, que alega ter sofrido danos econômicos quando o Barcelona e Neymar teriam, supostamente, ocultado o valor real da transferência do jogador, procedente do Santos.

A DIS possuía 40% dos direitos econômicos de Neymar, mas alega ter recebido uma compensação menor porque uma parte do valor desembolsado pelo Barcelona para adquirir o atacante foi ocultada.

Com Neymar, o Barcelona volta a entrar em campo nesta quarta-feira, para o jogo de ida das semifinais da Copa do Rei, diante do Valencia, no Camp Nou.