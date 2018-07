Luis Enrique lamenta lesões, mas pede Barça focado em manter título do Espanhol

A temporada começou oficialmente no último domingo, mas o Barcelona já somou alguns desfalques, como o defensor Jeremy Mathieu, o meia Andres Iniesta e o volante Javier Mascherano. Ainda assim, embora lamente as contusões, o técnico Luis Enrique avisou que o time precisa manter o foco na conquista do Campeonato Espanhol.

Atual campeão do torneio, o Barcelona estreia no sábado, contra o Betis, depois de ter faturado a Supercopa da Espanha - venceu o Sevilla pelo placar agregado de 5 a 0. "Agora temos que nos concentrar no jogo de sábado, quando iniciaremos o Espanhol como atuais campeões e intencionados em manter o título."

Para minimizar as lesões e manter o foco no bicampeonato, Luis Enrique avisou que todo o elenco precisa estar preparado para os próximos desafios. "A lesão de Mascherano nos complica", reconheceu o treinador. "Mas, para enfrentar uma temporada tão longa, precisamos contar com todos os jogadores. Todos devem participar e competir com exigência máxima para atingir nossos objetivos."

Sobre a vitória contra o Sevilla, na quarta-feira, por 3 a 0, pela partida de volta da Supercopa da Espanha, o treinador exaltou o desempenho de sua equipe. "Foi um grande triunfo ante um grande rival", finalizou.