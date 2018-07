Luis Enrique minimiza desfalques do PSG para partida em Paris Principal jogador do elenco do Paris Saint-Germain, Ibrahimovic é desfalque para o técnico Laurent Blanc na partida desta quarta-feira, contra o Barcelona, em Paris, na partida de ida das quartas de final da Liga dos Campeões. Além dele, o time francês não vai poder contar com Aurier, Verratti e Thiago Motta. Os desfalques do rival, entretanto, não animam Luis Enrique.