Luis Enrique nega Barcelona abalado antes de rever ex-time

A derrota por 3 a 1 para o Real Madrid, no último sábado, encerrou a invencibilidade do Barcelona no Campeonato Espanhol, mas não abalou o time para a sequência da competição. Ao menos foi o que garantiu o técnico Luis Enrique, às vésperas do próximo compromisso do time, o duelo com o Celta de Vigo, neste sábado, no Camp Nou, pela oitava rodada do torneio nacional.

"A equipe treinou esta semana com a mesma intensidade que em qualquer outra semana. É verdade que as derrotas machucam, mas uma temporada engloba todos os tipos de situação. Você deve estar preparado para qualquer situação", disse. "Somos líderes", completou.

O duelo deste sábado será especial para Luis Enrique, pois o treinador comandou o Celta na temporada passada, antes de trocá-lo com o Barcelona. E o técnico espera que o conhecimento do adversário possa ajudá-lo. "Sem dúvida, a partida com o Celta é mais especial de preparar, porque conheço todos os jogadores", disse.

A partida com o Celta também será a primeira do atacante uruguaio Luis Suárez no Camp Nou pelo Barcelona por uma competição oficial. Mas Luis Enrique, que não chegou a confirmar a escalação do jogador, pediu calma para avaliações. "Teremos a oportunidade de vê-lo nas partidas, que é onde se julga os jogadores. O exame será feito no campo", afirmou.