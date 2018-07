Luis Enrique nega crise: 'Nem imaginamos o Barcelona sem Messi'

O técnico Luis Enrique parece mesmo disposto a colocar fim nos rumores sobre uma possível crise de relacionamento com Lionel Messi. Nesta quarta-feira, o comandante do Barcelona fez questão de elogiar o jogador e descartou qualquer possibilidade de o clube negociá-lo, como vem sendo especulado pela imprensa europeia.

"Não sei o que vai acontecer no futuro. Mas todos pensamos que o Messi vai estar no Barcelona nos próximos anos, é o que nós e todos os torcedores queremos. Nem imaginamos um elenco sem o Messi", declarou.

Em meio à crise que tomou conta do Barcelona nas últimas semanas, com direito a problemas políticos, a relação entre Luis Enrique e Messi foi bastante questionada pela imprensa. Veículos espanhóis chegaram a afirmar que o argentino estaria insatisfeito com o esquema tático utilizado pelo treinador e eles estariam sem se falar.

Com isso, as especulações sobre a saída do jogador cresceram. Chelsea e Manchester City seriam os possíveis destinos, mas Luis Enrique garantiu que no que depender da relação dele com Messi, não haverá qualquer negociação.

"O vestiário está unido. Fugimos de polêmicas e buscamos o melhor clima. Isto é o que buscamos, apesar de sabermos que as coisas fora de campo mudam em cinco segundos. Vejo unidade em todos os aspectos em que se pode ver unidade", afirmou.