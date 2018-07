Luis Enrique pede vitória no sábado para reanimar Barcelona antes de pegar a Juve

O técnico Luis Enrique acredita que o primeiro passo a ser dado pelo Barcelona para reverter a derrota para a Juventus por 3 a 0, sofrida na última terça-feira pela Liga dos Campeões, será fazer um bom jogo contra a Real Sociedad pelo Campeonato Espanhol neste sábado, no Camp Nou.

"Não tenho dúvidas de que podemos dar a volta por cima na Liga dos Campeões. O placar é mais fácil de reverter do que contra o PSG porque temos de marcar um gol a menos", comentou. Antes do duelo contra os italianos pelas quartas de final, o time catalão bateu o time de Paris por 6 a 1 e reverteu uma derrota de 4 a 0 nas oitavas de final.

Luis Enrique acredita que o jogo contra a Real Sociedad pode dar moral aos jogadores. "Não é o melhor rival para recuperar a confiança porque é um time muito complicado de se enfrentar. Mas precisamos dos três pontos para chegar na quarta-feira da melhor maneira. Se não vencermos, chegaremos ao jogo contra a Juventus em situação complicada", prosseguiu.

A principal preocupação do treinador é recuperar o ânimo dos atletas. Na entrevista coletiva deste sábado, ele admitiu que o elenco sentiu a derrota do meio de semana e informou que o time vai entrar em campo "sem estar 100% psicologicamente". Por isso, chamou os torcedores para apoiar a equipe.

"Entendo que os torcedores estão chateados. Mas, se querem cobrar, esperem a final da temporada. Se querem cobrar o treinador, nenhum problema, porque não vou entrar em campo. Mas não façam isso com os jogadores", comentou.

Além da derrota para a Juventus, o Barcelona também precisa se recuperar no Espanhol. No último final de semana, a equipe perdeu por 2 a 0 para o Málaga e se viu ainda mais distante do líder Real Madrid. Com um jogo a menos, o arquirrival está na primeira colocação, com 72 pontos, contra 69 dos catalães.

"Estamos em um final de temporada bastante delicado, mas não vamos nos render. Vejo a equipe capacitada para dar a volta por cima", assegurou. "Os jogadores agora só pensam na Real, porque são conscientes da dificuldade que vão enfrentar", completou.