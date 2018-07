Luis Enrique prega cautela no Barça contra o Borussia Monchengladbach

O técnico do Barcelona, Luis Enrique, pediu cautela aos jogadores e torcedores antes da partida contra o Borussia Mönchengladbach, nesta quarta, em rodada da fase de grupos da Liga dos Campeões. Na Alemanha, o treinador destacou que o time da casa costuma ter bons resultados diante de sua torcida.

"Mönchengladbach costuma ser muito forte em casa, enquanto fora talvez não consigam tão bons resultados", ponderou Luis Enrique, referindo-se ao rendimento recente do time no Campeonato Alemão. O Mönchengladbach venceu suas três partidas em casa e ainda não ganhou nenhuma fora - tem uma derrota e um empate como visitante.

Para o treinador do time catalão, o Borussia é um adversário complicado por atuar bem mesmo quando está sem a bola. "Eles são perigosos quando estão sem a bola e, quando tem a posse, sabem bem o que fazer. Eles têm velocidade, jogadores de qualidade no ataque e marcam muitos gols", enumerou Luis Enrique.

Ele pregou forte ação do Barcelona no contragolpe para superar o difícil anfitrião nesta quarta, pela segunda rodada do Grupo C. "Teremos que jogar no contra-ataque para bater de frente com os pontos fortes do time. Se não fizermos isso, teremos problemas", disse o treinador.

O Barcelona estreou na competição europeia com uma sonora goleada de 7 a 0 sobre o Celtic. Já o Borussia caiu diante do Manchester City por 4 a 0. Se vencer nesta quarta, o time espanhol vai disparar na ponta da tabela do Grupo C.