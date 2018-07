Luis Enrique admite boa fase do Sevilla, mas confia no Barça

Apesar da boa fase vivida pelo Sevilla, que se sagrou tricampeão da Liga Europa na quarta-feira, o técnico Luis Enrique confia em vitória do Barcelona na final da Copa do Rei, neste domingo, no estádio Vicente Calderón.

"Vejo os jogadores com muita esperança. Uma final de Copa é uma das partidas mais interessantes que se pode jogar e nestas últimas semanas estamos trabalhando muito bem", disse o treinador do time catalão, que terá força máxima para o duelo deste domingo no estádio do Atlético de Madrid.

Mesmo no embalo do título espanhol, Luis Enrique reconhece que o Barcelona terá dificuldades contra o Sevilla. E não apenas porque o rival vem embalado pela conquista europeia, ao bater o tradicional Liverpool na decisão. "Unai Emery é um dos melhores treinador do futebol europeu", elogiou.

"Eles são especialistas em finais e em buscar viradas, estão acostumados a enfrentar placar adverso numa decisão. Estou otimista quanto ao nosso título, mas nosso rival vai estar no jogo até o final", previu.

Os obstáculos que o Barcelona vai enfrentar ficaram claros nos três confrontos que os times fizeram nesta temporada. O time catalão venceu e perdeu outro no Espanhol. E superou o Sevilla somente na prorrogação da final da Supercopa da Europa, em agosto do ano passado.

"O Sevilla sempre joga muito bem contra nós. Até ganhou da gente, em casa. É uma equipe que sempre apresenta complicações. Esperamos que estas dificuldades nos causem o menor dano possível", afirmou Luis Enrique.