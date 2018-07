Luis Enrique reforça confiança no lateral brasileiro Daniel Alves

O técnico do Barcelona, Luis Enrique, fez uma firme declaração pública de apoio ao lateral-direito Daniel Alves, indicando que deseja a permanência do jogador brasileiro após o encerramento da atual temporada. O jogador ainda não renovou seu contrato, que termina em junho, o que despertou especulações sobre o fim de sua passagem pelo clube catalão, onde chegou em julho de 2008 contratado do Sevilla.

O brasileiro foi duramente criticado esta semana por reagir com irritação ao ser substituído no segundo tempo da partida de terça-feira contra o Manchester City, pela Liga dos Campeões, vencida pelo Barcelona, mas Luis Enrique encheu o jogador de elogios nesta sexta.

"Nas decisões com a escalação vocês podem ver a confiança que eu tenho em Dani Alves, um jogador de grande qualidade e profissionalismo", disse Luis Enrique em entrevista coletiva na véspera do jogo com o Granada, pelo Campeonato Espanhol. "Dani Alves é um dos rapazes mais animados que temos no vestiário: positivo, otimista e com uma personalidade vencedora", acrescentou.

"Agora que eu o conheço melhor, ele é um exemplo de profissionalismo. Ele não é o primeiro a ficar chateado ou irritado quando deixa o gramado. Alguns mostram de maneira mais efusiva, e outros menos."

O lateral foi peça-chave para o sucesso do Barcelona nos últimos anos, sendo importante nos avanços pela direita e tendo bom entrosamento com o atacante argentino Lionel Messi. No entanto, algumas vezes ele foi criticado por uma suposta fragilidade na marcação, e foi num erro dele que o Málaga marcou o gol da vitória por 1 x 0 sobre o Barcelona, no Camp Nou, no último fim de semana.

O Barcelona está em segundo lugar no Campeonato Espanhol, com 14 partidas restantes, quatro atrás do líder Real Madrid, que recebe o Villarreal, no domingo. O Atlético de Madri, atual campeão, está três pontos atrás do Barça. O time enfrentará o Sevilla, no domingo.

(Por Iain Rogers)