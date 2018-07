Luis Enrique relaciona Daniel Alves e Douglas no Barça contra o Apoel

O Barcelona terá dois reforços brasileiros para a estreia na Liga dos Campeões, nesta quarta-feira, contra o APOEL, do Chipre. Daniel Alves, recuperado de lesão, e Douglas, ex-São Paulo, foram incluídos na lista de relacionados para a partida no Camp Nou, na Espanha.

O lateral-direito foi convocado após se reabilitar de uma lesão no joelho esquerdo. Por causa das dores, ele desfalcou o time catalão na vitória sobre Athletic Bilbao no sábado, em rodada do Campeonato Espanhol. E era dúvida para esta quarta, com volta prevista somente para o fim de semana. Daniel, contudo, mostrou rápida recuperação e foi incluído na lista para o primeiro duelo do Barça na Liga dos Campeões.

E será logo na principal competição europeia que Douglas fará sua estreia no banco de reservas do time espanhol. O ex-são-paulino, que é lateral-direito assim como Daniel Alves, chegou ao tradicional clube no fim do mês passado em uma inesperada transferência que surpreendeu a torcida do time brasileiro, acostumada a nutrir poucos elogios ao defensor.

A lista do técnico Luis Enrique tem ainda os brasileiros Neymar, Adriano e Rafinha. As baixas da relação são Montoya, Busquets, Pedro, Mascherano, Jordi Alba e Thomas Vermaelen, que ainda não fez sua estreia com a camisa do Barcelona.