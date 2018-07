Luis Enrique se solidariza com Chapecoense e não descarta amistoso com Barça

O técnico Luis Enrique foi mais um a se comover com a tragédia da Chapecoense. Nesta sexta-feira, mesmo na véspera do importante clássico com o Real Madrid pelo Campeonato Espanhol, o treinador do Barcelona destinou alguns minutos de sua entrevista coletiva para se solidarizar com a dor dos familiares das vítimas e prestou sua homenagem.

"Todos nós compartilhamos a dor que resultou desta tragédia e estou convencido de que o Barcelona fará o melhor para ajudar este clube brasileiro", declarou. Luis Enrique não descartou a possibilidade de este auxílio ser a disputa de um amistoso com a Chapecoense, talvez até o convite para que o time catarinense jogue o tradicional Troféu Joan Gamper, torneio amistoso que a cada ano abre a temporada do clube catalão.

"Esta possibilidade (de a Chapecoense disputar o Joan Gamper) não está em nossas mãos, mas é um sentimento que uniu todo o futebol", afirmou. "Faremos qualquer ação que possa ajudar, e os clubes chegarão a um acordo que considerem oportuno."

Passado o momento lamentação pelo trágico acidente de avião que matou 71 pessoas nas cercanias de Medellín, Luis Enrique falou sobre o clássico deste sábado. O Barcelona entra em campo diante do Real Madrid, no Camp Nou, pressionado por não viver seu melhor momento e por estar a seis pontos do rival, líder do Espanhol. Mas o treinador catalão fez questão de tirar o peso deste confronto.

"Não acredito que possa se dizer que o clássico é determinante. Se o Real ganhar, abrirá nove pontos de vantagem, mas isso não será determinante. No que diz respeito à classificação, o Barcelona precisa da vitória, mas isto é evidente", comentou.