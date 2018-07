Luís Enrique valoriza classificação antecipada do Barcelona

Nesta quarta-feira, o Barcelona reencontrou o caminho das vitórias. Após duas derrotas seguidas no Campeonato Espanhol , e equipe catalã bateu o Ajax por 2 a 0 em Amsterdã e garantiu sua classificação para as oitavas de final da Liga dos Campeões . O treinador, Luís Enrique, comemorou a vaga com duas rodadas de antecedência.

"Eu parabenizo o comportamento e a atitude destes jogadores em todos estes jogos", disse o técnico. De 4 jogos, o Barcelona venceu três e perdeu um, justamente para o Paris Saint-Germain, que lidera o grupo e será o adversário pelo primeiro lugar da chave.

"Nós temos que melhorar alguns aspectos, isso é claro. Mas hoje a equipe fez uma partida séria, completa. Tivemos a chance de matar o jogo antes", afirmou Luís Enrique.

O técnico ainda se derreteu em elogios a Lionel Messi, que se tornou o maior artilheiro da história do torneio ao lado do espanhol Raúl, com 71 gols. "É o melhor jogador que vi em toda a minha vida, sem nenhuma dúvida", disse o treinador, nascido em 1970, quando Pelé conquistava o tricampeonato mundial pela seleção brasileira.

Entre os diversos recordes colecionados por Messi estão de maior artilheiro de uma temporada (73 gols em 2011/2012), goleador máximo de um ano (96 gols em 2012) e maior sequência de gols no Espanhol (33 gols em 21 jogos entre 2012 e 2013).

No total, ele tem 250 gols no Espanhol, um a menos que Telmo Zarra, que balançou as redes 251 vezes com o Athletic Bilbao. Pela Liga dos Campeões, o recorde tende a ser provisório. Afinal, Cristiano Ronaldo tem um gol a menos (70) e promete brigar jogo a jogo pelo topo da lista.