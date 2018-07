Luis Enrique vence na estreia e testa garotos do Barcelona

Em seu primeiro jogo como técnico do Barcelona, Luis Enrique promoveu diversos testes na equipe, deu chances a jovens jogadores e venceu neste sábado o Recreativo Huelva por 1 a 0, em amistoso que valeu o Troféu Colombino, na casa do adversário. O meia Joan Román, do Barcelona B, marcou o único gol da partida.

Em clima de preparação para a temporada europeia, Luis Enrique não contou com nenhum titular do Barcelona neste sábado. Eles ainda estão de férias, principalmente aqueles que jogaram a Copa do Mundo, como os argentinos Lionel Messi e Javier Mascherano e os brasileiros Neymar e Daniel Alves.

O novo treinador, então, aproveitou a oportunidade para testar jovens promessas, quase todas do Barcelona B. O time foi escalado com Masip; Montoya, Ié, Bagnack, Grimaldo; Babunski, Sergi Roberto, Halilovic; Adama, Muni, Dani Nieto.

Durante o jogo, Luis Enrique outros 12 jogadores, entre eles Joan Román, autor do gol, além de Afellay, que está voltando ao clube após empréstimo. O goleiro Ter Stegen, um dos reforços contratados pelo Barcelona durante as férias, também esteve em campo, assim como Bartra, do grupo principal.

OUTROS AMISTOSOS

O Barcelona não foi o único a entrar em campo neste sábado. Na França, o Lyon goleou o Shakhtar Donetsk, da Ucrânia, por 4 a 1. O brasileiro Dentinho marcou o único gol da equipe ucraniana. Na Itália, a Fiorentina bateu o grego Kalloni Lekanopedio por 3 a 0, um dos gols do alemão Mario Gomez. O time italiano será o adversário do Palmeiras, no dia 30 deste mês, no Pacaembu, pelo torneio amistoso Copa EuroAmericana.

Na Inglaterra, o Chelsea deu sequência a sua preparação para a temporada em amistoso contra o AFC Wimbledon, da quarta divisão. E venceu por 3 a 2, com dois gols de John Terry e um de Salah. Mas quem chamou a atenção na partida foi o atacante Adebayo Akinfenwa, que não marcou gol mas se destacou por estar visivelmente acima do peso.