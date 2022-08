Luis Fabiano diz que daria porrada se estivesse no 7 a 1 e que Brasil pode devolver placar na Copa

Ídolo do São Paulo e campeão pela seleção brasileira, Luis Fabiano nunca poupou suas palavras ao expressar suas opiniões, dentro e fora dos gramados. Dessa vez, o ex-atacante contou experiência vivida durante o 7 a 1 da Copa do Mundo de 2014, a partir de sua visão como torcedor, e disse que, pelo nervosismo, não lidaria bem com o resultado elástico.

"Depois do terceiro (gol da Alemanha) eu dei uma desanimada, saí da sala", conta Luis Fabiano, em entrevista ao Flow Sport Club. "Já estive na seleção. Não estava na Copa, mas sou jogador, e é o mesmo sentimento dos que estavam lá no campo. Uma sensação ruim, estranha", continua. "Se eu tivesse dentro de campo já ia 'despirocar' (com a derrota). Porrada e tudo mais, porque não tinha jeito. É muito nervosismo. Os alemães só pararam depois do sétimo (gol)", contou o ex-jogador.

Luis Fabiano disputou apenas uma Copa do Mundo, em 2010 ao ser convocado pelo técnico Dunga. Naquela edição, o atacante marcou três gols, contra a Costa do Marfim e o Chile. Após a eliminação para Holanda, nas quartas de final daquela edição, o jogador não foi mais convocado para a seleção, que iniciava um processo de reestruturação e rejuvenescimento desde então.

"Não dá para saber se com eles (Ganso e Neymar) em campo a história ia ser diferente contra a Holanda, se viraria o placar ou seria a mesma história. Eles ainda eram muito novos. Já foi...", comenta.

Além disso, ele se mostrou confiante para uma revanche do Brasil sobre a Alemanha na Copa do Mundo de 2022. "Essa Alemanha (de 2022) não 'bota' medo em ninguém. Eu acho que dá para devolver (o 7 a 1), quem sabe um 7 a 0?", brincou Luis Fabiano.