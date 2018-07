Luis Fabiano abdica de folga para reforçar musculatura

O dia deveria ser de folga para o elenco do São Paulo, mas Luis Fabiano abdicou do descanso e já começou a se preparar para a partida contra a Portuguesa no próximo sábado, no Morumbi. Titular em todas as partidas até o confronto contra a Ponte Preta, ele foi preservado pela comissão médica para evitar o risco de lesões musculares, já que seu histórico é de problemas físicos após uma sequência de jogos.

Até aqui o esforço tem sido compensado recompensado e o atacante é o vice-artilheiro do Campeonato Paulista com cinco gols. Além de recuperar o instinto goleador, ele tem se destacado justamente pela disposição nos confrontos e pela clara melhora física em relação à última temporada, quando chegou a frequentar a reserva e acabou ofuscado por Aloísio.

Ele treinou supervisionado pelo fisioterapeuta Ricardo Sasaki e fez uma série de exercícios físicos e de reforço muscular para estar bem fisicamente para a partida do fim de semana. Luis Fabiano, a exemplo de todos os companheiros, voltam a treinar em dois períodos nesta terça-feira no CT da Barra Funda.

A ausência do goleador abriu espaço para a estreia do colombiano Dorlan Pabon, que chegou a ter alguns bons momentos e a levar perigo, mas acabou sucumbindo com os companheiros. Apesar da derrota contra a Ponte - a terceira fora de casa -, o São Paulo lidera o Grupo A com 12 pontos.