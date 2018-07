Luis Fabiano admite despedida: 'Para mim já deu ser sempre o vilão'

SÃO PAULO - Autor do gol do São Paulo na Arena Grêmio, Luis Fabiano rompeu o silêncio e admitiu nesta quarta-feira que pode ter feito seu último jogo pelo clube. As propostas de Olympiacos e Galatasaray balançaram o jogador, que reclamou de parte da torcida na saída do duelo em Porto Alegre.

"Todas as partes têm que estar feliz e contentes. Não quero prejudicar o São Paulo e sempre ser o vilão de derrota, ver meu nome gritado na porta do estádio. Está nas mãos de quem manda, espero que resolva logo porque está cansando. Estou cansado", desabafou.

O Estado revelou propostas de Olympiacos e Galatasaray pelo atacante, que gostou do que ouviu e autorizou seuempresário a negociar. Depois de diversas negativas das partes, a negociação vazou e o atacante confessou que recebeu ofertas, mas negou o desejo de sair.

"Enquanto não assinar as coisas não acontecem. Existem coisas e a gente não pode esconder isso, mas nessa parada vamos resolver isso porque não tenho condições de jogar com a cabeça no lugar".

Os gregos são quem oferecem mais para clube e jogador, justamente por isso são a prioridade para o São Paulo. Luis Fabiano, no entanto, vê com melhores olhos a chance de ir para a Turquia, onde o campeonato é mais forte e o Galatasaray frequentemente disputa a Copa dos Campeões.

Os capítulos novela estão perto do fim e com data para acabar. O destino de Luis Fabiano será selado até o fim da Copa das Confederações.