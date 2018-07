Luis Fabiano admite que o pênalti sofrido no clássico entre São Paulo e Santos foi duvidoso

SÃO PAULO - O sexto gol de Luis Fabiano em três partidas deram a certeza à torcida do São Paulo de que o Fabuloso voltou. O gol no Morumbi foi de pênalti, mas a jogada que originou a falta foi uma arrancada típica do atacante. Após a vitória na base da superação, Luis Fabiano esbanjou confiança. "Espero que esse jogo seja um marco e uma virada para voltarmos a ganhar títulos", disse. "Vamos manter a humildade e os pés no chão, mas acho que desse jeito o São Paulo é forte candidato a buscar o título paulista."

Com a ajuda dos quatro gols marcados sobre o Independente, pela Copa do Brasil, o Fabuloso soma sete gols em sete partidas em 2012. Depois de ficar afastado dos gramados por um mês e meio por causa de um estiramento na coxa direita, ele volta a mostrar o faro de gol.

No lance do pênalti, ele admite que usou a malandragem. Ao explicar a jogada, não escondeu o sorriso. "No meu ponto de vista, o pênalti foi discutível (risos). Pulei, deixei a perna e o Rafael tocou em mim. Mas se eu não pulo ele me mata."

LÍDER E CAPITÃO

Em sua terceira passagem pelo Morumbi, Luis Fabiano está virando um carrasco do Santos. Pela rodada final do último Brasileiro, o Fabuloso havia marcado duas vezes na vitória por 4 a 1 sobre os reservas santistas. Líder do elenco, Luis Fabiano tomou para si a braçadeira de capitão na ausência de Rogério Ceni. "Temos de manter essa solidariedade em campo, porque é assim que os times conquistam títulos", ressaltou.

A boa atuação, no entanto, ainda não deixou o artilheiro tricolor totalmente satisfeito. "Tenho muito a mostrar. Posso melhorar bastante. Espero que nos próximos meses possa estar na minha forma física ideal. E, estando em condições perfeitas, tenho certeza de que os gols vão sair."