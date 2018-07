Luís Fabiano avisa que terá cautela nos amistosos

Principal atacante da seleção, Luís Fabiano sofreu a lesão muscular na coxa esquerda no dia 15 de maio. Num primeiro momento, achou que o problema era grave e que podia tirá-lo da Copa. Mas os exames o tranqüilizaram, ao apontarem que o caso era simples. Mesmo assim, ele não pôde defender o Sevilla na final da Copa do Rei e antecipou sua viagem ao Brasil para iniciar a recuperação.

"Foi muito bom voltar ao Brasil antes. Agradeço ao Sevilla por me liberar. Não tinha condições de jogar a final da Copa do Rei (disputada em 19 de maio, diante do Atlético de Madrid)", afirmou Luís Fabiano, que garantiu neste domingo já estar completamente recuperado da lesão. "Venho trabalhando normalmente, estou bem, não tenho dor. Me considero pronto para jogar uma partida."

Mas, para conseguir se recuperar, Luís Fabiano tem trabalhado intensamente na fisioterapia, fazendo reforço muscular. Na manhã deste domingo, por exemplo, ele foi treinar junto com Kaká, que também sofreu lesão muscular recentemente, enquanto todos os outros jogadores da seleção tiveram descanso. Tem sido assim desde que começou a preparação brasileira para a Copa, em 21 de maio.

"Trabalhei bastante para me recuperar, para fortalecer o músculo. No começo, treinei até em três períodos", lembrou Luís Fabiano, que teve vários problemas de contusão durante a atual temporada. "Não tive uma pré-temporada boa. E isso me prejudicou, pois acabei sofrendo muitas lesões. Mas, ainda assim, fui o artilheiro do Sevilla", explicou o atacante brasileiro, que está com 29 anos.

Apesar de garantir que já está recuperado e pronto para jogar, Luís Fabiano reconhece que não é hora de correr riscos. Por isso, não deve forçar o ritmo diante do Zimbábue, na quarta-feira, e da Tanzânia, no dia 7 de junho. "Os amistosos são importantes para a preparação. Mas, como venho me recuperando e ainda tem tempo até a estreia, vou encará-los com um pouco de cautela", revelou.