Luis Fabiano comemora bom momento: 'Deu uma virada'

SÃO PAULO - As dúvidas sobre a real capacidade de Luis Fabiano continuar jogando em alto nível depois das seguidas leões estão cada vez mais escassas. Com o gol diante do Santos, o atacante do São Paulo chegou a sete em sete partidas na temporada. Desde que voltou ao clube, fez 14 gols em 19 jogos, uma média de 0,73, exatamente a mesma da primeiro passagem pelo Morumbi.

Mais do que a boa média de gols, impressiona a disposição física e garra do jogador de 31 anos, duas semanas depois de voltar de uma lesão que o deixou afastado da equipe por um mês e meio. Em entrevista à Rádio Estadão/ESPN, nesta terça, ele falou do bom momento e da felicidade pela notícia da gravidez da esposa Juliana, que espera o terceiro filho do casal.

"Quando você está feliz, as coisas melhoram naturalmente. Estou feliz por tudo que está acontecendo comigo. Depois de momentos difíceis, deu uma virada" comentou o jogador, que neste ano perdeu nove jogos do São Paulo por conta de uma lesão muscular.

Além do gol de pênalti que fez diante do Santos (numa falta que ele mesmo sofreu), Luis Fabiano também balançou as redes quatro vezes contra o Independente-PA e marcou uma vez na Portuguesa, chegando a seis gols em apenas oito dias.

"É sempre importante fazer os gols, ajudar o time. Essa semana foi muito especial para mim, pois estava voltando de lesão, buscando um ritmo de jogo. Jogamos contra adversários tradicionais, como Portuguesa e Santos, e conseguimos fazer boas partidas", comentou o atacante.

Luis Fabiano concorda que o São Paulo vem num bom momento após seis vitórias seguidas e nove jogos de invencibilidade. Mas ele sabe que o time tem muito a crescer. "Não podemos nos acomodar, independente dos resultados. Precisamos melhorar muito, pois não ganhamos nada ainda. A primeira fase do estadual está terminando e temos de chegar às finais jogando dessa maneira. A tendência é melhorar sempre", completou o jogador.